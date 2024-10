Nuoto, Paltrinieri: “Futuro? Ci penso, ma mi piacerebbe continuare” (Di giovedì 10 ottobre 2024) “Futuro? Devo dire che essermi spaccato il gomito subito dopo le Olimpiadi mi ha dato dei mesi extra per pensarci. È stata una stagione molto stancante, anzi sono state stagioni, dal punto di vista mentale. Ci sto pensando, ma mi piacerebbe continuare“. Così Gregorio Paltrinieri nel suo intervento al Festival dello Sport di Trento, parlando del proprio Futuro dopo aver chiuso la recente Olimpiade di Parigi con l’argento nei 1500 e il bronzo negli 800 metri. A proposito di Giochi, Paltrinieri è tornato sulle condizioni della Senna, tema che ha catalizzato gran parte del dibattito fin dai mesi precedenti le Olimpiadi: “La gara nella Senna è stata molto difficile, non si vedeva niente. L’acqua era completamente nera, non sapevi cosa c’era, anzi non volevi nemmeno saperlo. Era come essere al buio. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) “? Devo dire che essermi spaccato il gomito subito dopo le Olimpiadi mi ha dato dei mesi extra per pensarci. È stata una stagione molto stancante, anzi sono state stagioni, dal punto di vista mentale. Ci sto pensando, ma mi“. Così Gregorionel suo intervento al Festival dello Sport di Trento, parlando del propriodopo aver chiuso la recente Olimpiade di Parigi con l’argento nei 1500 e il bronzo negli 800 metri. A proposito di Giochi,è tornato sulle condizioni della Senna, tema che ha catalizzato gran parte del dibattito fin dai mesi precedenti le Olimpiadi: “La gara nella Senna è stata molto difficile, non si vedeva niente. L’acqua era completamente nera, non sapevi cosa c’era, anzi non volevi nemmeno saperlo. Era come essere al buio.

