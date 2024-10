**Mo: Tajani, 'situazione di grande pericolo, inaccettabile quanto accaduto'** (Di giovedì 10 ottobre 2024) Roma, 10 ott. (Adnkronos) - La situazione è di grande pericolo ed è inaccettabile quello che è accaduto". Così il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a Tg2 Post. Liberoquotidiano.it - **Mo: Tajani, 'situazione di grande pericolo, inaccettabile quanto accaduto'** Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Roma, 10 ott. (Adnkronos) - Laè died èquello che è". Così il ministro degli Esteri, Antonio, a Tg2 Post.

Tajani : "La situazione in Libano è molto preoccupante" - "La situazione in Libano è molto preoccupante per quello che sta accadendo e chiaramente il nostro obiettivo rimane quello del cessate il fuoco sia in Libano che a Gaza". Lo ha dichiarato all'Ansa il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, precisando di aver ricevuto garanzie dal suo... (Today.it)

Tajani “Massima attenzione sulla situazione in Medio Oriente” - ads/gsl (Fonte video: Farnesina) Unlimited News - Notizie dal mondo . BUENOS AIRES (ARGENTINA) (ITALPRESS) – Arrivato a Buenos Aires per una missione di rilancio dei rapporti con l’America Latina, il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha ribadito che prosegue l’impegno “per garantire la sicurezza dei nostri concittadini compresi i nostri militari della missione Unifil al confine fra ... (Unlimitednews.it)

