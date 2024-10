Milton colpisce la Florida diversi morti 27 tornado colpiscono lo Stato

Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Tampa, 10 ottobre 2024 – L’uraganoha colpito la, causando “diverse” vittime, come riportato dalla NBC. Il numero esatto delle vittime non èfornito, ma lo sceriffo della contea di St. Lucie, Keith Pearson, ha confermato che ci sono stati decessi nella comunità di Spanish Lakes Country Club, un’area per anziani vicino a Fort Pierce, sulla costa orientale dello. Dopo aver toccato terra,ha perso intensità ed è sceso a categoria 2, secondo il Centro Nazionale Uragani (NHC) degli Stati Uniti. Tuttavia, le autorità avvertono che l’impatto dell’uragano può rimanere estremamente pericoloso. Attualmente, oltre due milioni di residenti sono senza elettricità, con le contee di Hardee e Sarasota tra le più colpite dai disservizi. L’uraganopronto a devastare la: “E’ questione di vita o morte” Vittime in contea St.