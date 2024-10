Mercedes-Benz svelati i primi prototipi VAN EA

Leggi tutta la notizia su .com

(Di giovedì 10 ottobre 2024) (Adnkronos) –lancerà nel 2026 la nuova gamma di van di medie e grandi dimensioni. Modelli basati sull’inedita architettura modulare, flessibile e scalabile VAN.EA (Van Electric Architecture). Isono già in circolazione. La piattaforma VAN.EA consente una chiara differenziazione tra i van a uso privato nel segmento lusso e quelli commerciali L'articoloVAN.EA proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Alfa Romeo 33 Stradale Day: omaggio al passato Nuova BMW X2: una seconda generazione totalmente nuova Citroen C4 e C4 X Hybrid 136: ibrida versatile Apple non produrrà auto elettriche Arriva Microlino Lite Tesla: una nuova fabbrica in Italia?