Masters 1000 di Shanghai, Sinner con Machac in semifinale: il 12 ottobre in campo (Di giovedì 10 ottobre 2024) Shanghai, 10 ottobre 2024 – Jannik Sinner affronterà, a sorpresa, Tomas Machac nella semifinale del Masters 1000 di Shangai in programma sabato 12 ottobre. Il tennista ceco ha infatti battuto in due set (7-6, 7-5) Carlos Alcaraz nei quarti di finale, regalandosi così la sfida con il numero 1 azzurro. L’altoatesino aveva battuto a sua volta Daniil Medvedev. Quando gioca Sinner e i precedenti La semifinale tra Jannik Sinner e Tomas Machac andrà quindi in scena sabato. L’orario è ancora da definire, ma probabilmente sarà nelle prime ore della mattina italiana. C’è un solo precedente tra i due, che risale allo scorso marzo, quando Sinner vinse in due set con il punteggio di 6-4, 6-2 a Miami. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di giovedì 10 ottobre 2024), 102024 – Jannikaffronterà, a sorpresa, Tomasnelladeldi Shangai in programma sabato 12. Il tennista ceco ha infatti battuto in due set (7-6, 7-5) Carlos Alcaraz nei quarti di finale, regalandosi così la sfida con il numero 1 azzurro. L’altoatesino aveva battuto a sua volta Daniil Medvedev. Quando giocae i precedenti Latra Jannike Tomasandrà quindi in scena sabato. L’orario è ancora da definire, ma probabilmente sarà nelle prime ore della mattina italiana. C’è un solo precedente tra i due, che risale allo scorso marzo, quandovinse in due set con il punteggio di 6-4, 6-2 a Miami.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Masters 1000 Shanghai 2024 : programma - orari e ordine di gioco venerdì 11 ottobre - . STADIUM COURT Ore 6. 00 – (7) Fritz vs Goffin non prima delle 12. 30 – Mensik vs (4) Djokovic The post Masters 1000 Shanghai 2024: programma, orari e ordine di gioco venerdì 11 ottobre appeared first on SportFace. Di seguito l’ordine di gioco completo. Il programma, gli orari e l’ordine di gioco di venerdì 11 ottobre per quanto riguarda il Masters 1000 di Shanghai 2024. (Sportface.it)

Masters 1000 Shanghai 2024 : programma - orari e ordine di gioco giovedì 10 ottobre con Sinner - 00 – Gonzalez/Roger-Vasselin vs Behar/Galloway a seguire – (1) Granollers/Zeballos o (WC) Murray/Peers vs Pavlasek/Rojer The post Masters 1000 Shanghai 2024: programma, orari e ordine di gioco giovedì 10 ottobre con Sinner appeared first on SportFace. A seguire toccherà a Carlos Alcaraz, il quale affronterà il ceco Tomas Machac. (Sportface.it)

Masters 1000 Shanghai 2024 : programma - orari e ordine di gioco mercoledì 9 ottobre con Sinner - STADIUM COURT Ore 06:30 – (1) Sinner vs (14) Shelton a seguire – (3) Alcaraz vs Monfils Ore 12:30 – (13) Tiafoe o Safiullin vs (28) Cobolli o (4) Djokovic a seguire – Goffin o Giron vs (2) Zverev o Griekspoor SHOW COURT 3 Ore 06:30 – (10) Tsitsipas vs (5) Medvedev a seguire – (11) Paul vs (30) Machac a seguire – Mensik vs (9) Dimitrov Non prima delle 12:30 – (7) Fritz vs (12) Rune The post ... (Sportface.it)