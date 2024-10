Sport.quotidiano.net - Lucchese - La settimana di passione. Gasbarro salta il Sestri e Fedato si allontana

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Rebus difesa per la, in vista della sfida di domani sera contro ilLevante: una gara da vincere, sia per sfatare una volta per tutte il tabù del "Porta Elisa", sia per lasciarsi alle spalle la zona a rischio. Questa è la situazione degli infortunati alla vigilia: Sabbione è out per un turno (oltretutto ha subìto un trauma da contusione che richiede alcuni giorni di fisioterapia);ha riportato un trauma distrattivo al ginocchio: sono in corso accertamenti diagnostici per determinare l’entità dell’infortunio e stabilire il percorso terapeutico più adeguato, ma, ovviamente, è indisponibile per domani sera; Gucher continua il suo percorso riabilitativo; Cartano è arrivato da appena due giorni, ma, data l’emergenza, potrebbe essere gettato subito nella mischia.