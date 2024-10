Lotta allo spaccio di San Basilio, sei arresti in 48 ore (Di giovedì 10 ottobre 2024) Sei arresti in quarantotto ore a San Basilio. Interventi che hanno interessato soprattutto il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti e che, poi, si è allargato ai controlli delle attività commerciali. In una di queste, una frutteria, erano palesi le carenze igienico-sanitarie Romatoday.it - Lotta allo spaccio di San Basilio, sei arresti in 48 ore Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Seiin quarantotto ore a San. Interventi che hanno interessato soprattutto il contrastodi sostanze stupefacenti e che, poi, si è allargato ai controlli delle attività commerciali. In una di queste, una frutteria, erano palesi le carenze igienico-sanitarie

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Lotta allo spaccio : fermato uno spacciatore con 6 chili di droga in auto - Sei chili di droga. A tanto ammonta il quantitativo di sostanze stupefacenti trovato e sequestrato dalla polizia nella notte tra domenica 6 e lunedì 7. A finire nei guai pare essere un 30enne di origine nigeriana, anche se i dettagli dell’operazione condotta dalla Squadra Mobile sono ancora in... (Ferraratoday.it)

Lotta allo spaccio di stupefacenti. Sei chili di cocaina in macchina. Pusher scoperto e portato in cella - Ora il loro lavoro sarà verosimilmente indirizzato a capire la provenienza e la destinazione di quella sostanza, oltre a comprendere l’esatto ruolo dell’arrestato. Circa sei chili di polvere bianca, un quantitativo non indifferente e dall’altissimo valore economico una volta piazzato sul mercato. Il carico che trasportava quell’auto era di quelli che scottano. (Ilrestodelcarlino.it)

Scacco matto allo spaccio sui lepini - condanne per 20 anni di carcere - Pesanti condanne per le quattro persone residenti tra Cori e Cisterna arrestate dai carabinieri a gennaio scorso per un'attività di spaccio di sostanze stupefacenti a Cori. Tutti e quattro, assistiti dagli avvocati Sandro Marcheselli, Ernesto Renzi e Lara Vastarella, hanno scelto di essere... (Latinatoday.it)