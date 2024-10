LIVE ASVEL Villeurbanne-Virtus Bologna, Eurolega basket 2024 in DIRETTA: gli emiliani cercano i primi punti (Di giovedì 10 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:49 Queste invece le parole di Ante Zizic: “Sarà la loro prima partita di Eurolega in casa e per questo saranno carichi. Vengono da una buona gara contro il Maccabi che si è decisa solo nei minuti finali e dalla vittoria con il Monaco in campionato. Da parte nostra ci vorrà attenzione per tutti i 40’: vogliamo giocare una partita seria”. 19:46 Coach Luca Banchi, attraverso il sito della società bianconera, aveva presentato così la sfida odierna:” Questa prima gara in trasferta contro l’ASVEL ci obbligherà a fornire una prestazione attenta ed aggressiva, per tenere a freno la loro esuberanza, amplificata dal fatto di giocare l’esordio casalingo, consapevoli di aver sfiorato la vittoria contro una squadra accreditata come il Maccabi. Oasport.it - LIVE ASVEL Villeurbanne-Virtus Bologna, Eurolega basket 2024 in DIRETTA: gli emiliani cercano i primi punti Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19:49 Queste invece le parole di Ante Zizic: “Sarà la loro prima partita diin casa e per questo saranno carichi. Vengono da una buona gara contro il Maccabi che si è decisa solo nei minuti finali e dalla vittoria con il Monaco in campionato. Da parte nostra ci vorrà attenzione per tutti i 40’: vogliamo giocare una partita seria”. 19:46 Coach Luca Banchi, attraverso il sito della società bianconera, aveva presentato così la sfida odierna:” Questa prima gara in trasferta contro l’ci obbligherà a fornire una prestazione attenta ed aggressiva, per tenere a freno la loro esuberanza, amplificata dal fatto di giocare l’esordio casalingo, consapevoli di aver sfiorato la vittoria contro una squadra accreditata come il Maccabi.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE ASVEL Villeurbanne-Virtus Bologna - Eurolega basket 2024 in DIRETTA : gli emiliani cercano i primi punti - I bianconeri sono poi attesi dal primo doppio turno della settimana prossima con l’impegno casalingo martedì sera contro lo Zalgiris Kaunas di Andrea Trinchieri, seguito poi dalla trasferta nel Principato di Monaco contro l’AS di Mike James. Chiavi del gioco affidate a Paris Lee, con Nando De Colo pronto a dare il suo contributo insieme all’altro veterano David Lighty ex Cremona e Sassari. (Oasport.it)

LIVE – ASVEL Villeurbanne-Virtus Bologna - Eurolega 2024/2025 basket : RISULTATO in DIRETTA - La palla a due è fissata alle ore 20:00 di giovedì 10 ottobre, con Sportface che vi fornirà una diretta testuale aggiornata. Il risultato in diretta live di ASVEL Villeurbanne-Virtus Bologna, sfida valida come 2^ giornata dell’Eurolega 2024/2025 di basket. . Ora, una sfida molto interessante, visto che la squadra di Lione ha sì perso all’esordio, ma ha ceduto di pochi punti in trasferta contro ... (Sportface.it)

ASVEL Villeurbanne-Virtus Bologna oggi in tv : programma - orario e diretta Eurolega 2024/2025 basket - The post ASVEL Villeurbanne-Virtus Bologna oggi in tv: programma, orario e diretta Eurolega 2024/2025 basket appeared first on SportFace. Il programma, l’orario e come vedere in diretta ASVEL Villeurbanne-Virtus Bologna, sfida valida come 2^ giornata dell’Eurolega 2024/2025 di basket. Ora, una sfida molto interessante, visto che la squadra di Lione ha sì perso all’esordio, ma ha ceduto di pochi ... (Sportface.it)