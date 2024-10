Inter-news.it - Lautaro Martinez, riposo in Venezuela-Argentina? Torna Messi

(Di giovedì 10 ottobre 2024) L’diquesta sera scenderà in campo per sfidare ilnel match valido per le qualificazioni al Mondiale 2026. TyC Sports informa sulle possibili scelte di Lionel Scaloni. Una di queste farà sicuramente piacere all’Inter. Anon sarà tra i titolari nel match contro il, in programma questa sera alle 23:00 (ora italiana) a Miami. Il “Toro” partirà dalla panchina, lasciando spazio dal primo minuto a Julian Alvarez, che formerà il tandem d’attacco con Lionel. La decisione di Scaloni, riportata da TyC Sports, sembra volta a gestire le energie del capitano dell’Inter, che ha affrontato un periodo intenso tra campionato e Champions League.