Lortica.it - L’amicizia e gli universi differenti

(Di giovedì 10 ottobre 2024) “, come ogni relazione, è un incontro tra persone diverse, ciascuna con il proprio bagaglio di esperienze e sensibilità. Non incontreremo mai, lungo il nostro percorso, due persone esattamente uguali, neppure simili, neanche tra fratelli, che pur condividendo la stessa madre, lo stesso padre e lo stesso ambiente, crescono come individui totalmente diversi. È affascinante, e a volte doloroso, scoprire come persone così vicine a noi, legate da vincoli di sangue, possano avere visioni, reazioni e gusti così contrastanti dai nostri. Nel cammino della vita, spesso ci scontriamo con questa realtà anche nelle amicizie. Ci aspettiamo di trovare qualcuno che rispecchi perfettamente il nostro sentire, che comprenda sempre il nostro punto di vista.