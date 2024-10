Ilgiorno.it - Lago di Como, piazza Cavour è allagata: la beffa delle paratie e i dubbi sul Giro di Lombardia

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024), 10 ottobre 2024 – Anchee la sua provincia stanno facendo i conti con l’ondata di maltempo che sta colpendo in queste ore la. In città ilha già allagato buona parte di, per via dell'effetto dei vasi comunicanti: una corsia del lungoè stata chiusa. Il cantiere infinito Il sistema di, il cui cantiere si trascina da anni, non è ancora in funzione, così come il sistema di accumulo dell'acqua nelle vasche sotterranee. Unacon cui la città deve fare i conti ormai da anni. L’allarme La quota di esondazione potrebbe comunque essere raggiunta in giornata: attualmente il livello è di 107 centimetri e la quota di esondazione a 120. Stamani entravano nel1300 metri cubi d'acqua al secondo e ne uscivano circa 500. Risultatoforti e prolungate pioggeultime ore, che questa mattina però sono cessate.