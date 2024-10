La Ternana è in ansia per il difensore Tito (Di giovedì 10 ottobre 2024) Situazione di allerta per Fabio Tito. Il difensore mancino, in costante crescita di condizione e tra i migliori lunedì scorso, è fermo (si sta sottoponendo a terapie in infermeria) come si legge nel bollettino ufficiale della Ternana, "a causa di un’infiammazione al muscolo pettineo della coscia sinistra lamentato al termine della gara con il Campobasso". La sua presenza contro l’Ascoli (domenica ore 20.45 al "Liberati") è dunque in dubbio, anche considerando che potrebbe essere adottata la massima cautela al fine di prevenire un peggioramento. Dunque, scalda i motori l’esperto pari ruolo Bruno Martella che domenica scorsa è entrato nel corso della ripresa per consentire proprio al compagno ex Avellino di avanzare il proprio raggio di azione e ha disputato una mezzora di apprezzabile livello con grande applicazione tattica. Sport.quotidiano.net - La Ternana è in ansia per il difensore Tito Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di giovedì 10 ottobre 2024) Situazione di allerta per Fabio. Ilmancino, in costante crescita di condizione e tra i migliori lunedì scorso, è fermo (si sta sottoponendo a terapie in infermeria) come si legge nel bollettino ufficiale della, "a causa di un’infiammazione al muscolo pettineo della coscia sinistra lamentato al termine della gara con il Campobasso". La sua presenza contro l’Ascoli (domenica ore 20.45 al "Liberati") è dunque in dubbio, anche considerando che potrebbe essere adottata la massima cautela al fine di prevenire un peggioramento. Dunque, scalda i motori l’esperto pari ruolo Bruno Martella che domenica scorsa è entrato nel corso della ripresa per consentire proprio al compagno ex Avellino di avanzare il proprio raggio di azione e ha disputato una mezzora di apprezzabile livello con grande applicazione tattica.

