La senatrice renziana Musolino accusa La Russa | Mi ha contattata per passare con la maggioranza

"Sono ancora sotto shock, non mi aspettavo una proposta irricevibile dal presidente del Senato" ha detto a Repubblica Dafnedi Italia Viva eletta in Sicilia. È stato Matteo Renzi a rivelare il fatto: un pranzo tra Lae la parlamentare di opposizione, nel ristorante di Palazzo Madama, in cui la seconda carica dello Stato avrebbe chiesto alladiin, votando prima il consigliere giuridico di Giorgia Meloni, Francesco Saverio Marini, come giudice della Corte costituzionale.da Repubblica,ha aggiunto dettagli sulla trattativa."Eravamo a pranzo al ristorante del Senato, ma in tavoli diversi – ha detto la– Poi lui si è avvicinato e mi ha chiesto di parlarmi qualche minuto.