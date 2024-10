La città di Pisa nella rete. Ecco l’Internet festival. L’Intelligenza Artificiale e la 14esima edizione (Di giovedì 10 ottobre 2024) Oggi parte la 14esima edizione di Internet festival, la più longeva manifestazione che indaga il rapporto tra la nostra società e la tecnologia. Alle 12.30 sotto le Logge dei Banchi avverrà il taglio del nastro, alla presenza di Michele Conti, Eugenio Giani, Antonio Mazzeo, Stefano Ciuoffo, Alessandra Nardini, Massimiliano Angori, Sabina Nuti e Riccardo Zucchi, Fosca Giannotti della Scuola Normale, Anna Vaccarelli dell’Istituto Informatica del Cnr, Francesco Palumbo, numero uno di Fondazione Sistema Toscana e del direttore dell’edizione 2024 del festival, Claudio Giua. Parola d’ordine è #Generazione che sarà sviscerata nelle dieci location della manifestazione: le sedi degli atenei, il Centro Congressi Le Benedettine, il Cinema Arsenale, le librerie cittadine, il Teatro Nuovo, l’Unione Industriale, la sede di RJC Soft, il Deposito Pontecorvo, Caracol Casa del popolo contemporanea. Lanazione.it - La città di Pisa nella rete. Ecco l’Internet festival. L’Intelligenza Artificiale e la 14esima edizione Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Oggi parte ladi Internet, la più longeva manifestazione che indaga il rapporto tra la nostra società e la tecnologia. Alle 12.30 sotto le Logge dei Banchi avverrà il taglio del nastro, alla presenza di Michele Conti, Eugenio Giani, Antonio Mazzeo, Stefano Ciuoffo, Alessandra Nardini, Massimiliano Angori, Sabina Nuti e Riccardo Zucchi, Fosca Giannotti della Scuola Normale, Anna Vaccarelli dell’Istituto Informatica del Cnr, Francesco Palumbo, numero uno di Fondazione Sistema Toscana e del direttore dell’2024 del, Claudio Giua. Parola d’ordine è #Generazione che sarà sviscerata nelle dieci location della manifestazione: le sedi degli atenei, il Centro Congressi Le Benedettine, il Cinema Arsenale, le librerie cittadine, il Teatro Nuovo, l’Unione Industriale, la sede di RJC Soft, il Deposito Pontecorvo, Caracol Casa del popolo contemporanea.

