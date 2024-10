Israele, protesta formale dell’Italia: “Attacco a basi Unifil non ammissibile” (Di giovedì 10 ottobre 2024) (Adnkronos) – protesta formale dell'Italia con Israele dopo che il quartier generale e due basi italiane dell'Unifil nel sud del Libano sono state raggiunte da colpi di armi da fuoco da parte dell’esercito di Tev Aviv. Il Governo italiano -riferisce una nota di Palazzo Chigi- ha formalmente protestato con le Autorità israeliane e ha ribadito Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di giovedì 10 ottobre 2024) (Adnkronos) –dell'Italia condopo che il quartier generale e dueitaliane dell'nel sud del Libano sono state raggiunte da colpi di armi da fuoco da parte dell’esercito di Tev Aviv. Il Governo italiano -riferisce una nota di Palazzo Chigi- ha formalmenteto con le Autorità israeliane e ha ribadito

