Intercettazioni, ok allo stop. Ascolti non oltre 45 giorni (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il Senato approva con 83 sì. Scarpinato all'attacco: "Questo limite favorisce mafie e affaristi". Renzi (Iv): "No, si difende la Carta" Ilgiornale.it - Intercettazioni, ok allo stop. Ascolti non oltre 45 giorni Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il Senato approva con 83 sì. Scarpinato all'attacco: "Questo limite favorisce mafie e affaristi". Renzi (Iv): "No, si difende la Carta"

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Inter - il capo ultrà Ferdico nelle intercettazioni tira in ballo Zanetti - Barella e Calhanoglu - La prima delle telefonate in questione risale al 26 maggio 2023, quando il capo ultrà ha dichiarato di aver «saputo da Zanetti che ci sono dei funzionari di Polizia che stanno monitorando la curva anche per l’accaduto al povero Vittorio». Il primo è cognato di Paolo Maldini, leggenda del Milan, mentre l’altro è socio in affari tanto dell’ex capitano rossonero quanto di Christian Vieri, che ha ... (Lettera43.it)

Inter - il capo ultrà Ferdico nell’intercettazioni tira in ballo Zanetti - Barella e Calhanoglu - I Stadio srl” e consigliere regionale della Lombardia, ora indagato. E nella stessa telefonata sono citati Calhanoglu e Barella. Le intercettazioni sono al centro dell’inchiesta di Polizia e Guardia di finanza sulle potenziali attività illecite all’interno delle curve di Inter e Milan. Ferdico, parlando con un interlocutore non identificato, ha affermato: «Adesso usciamo a mangiare lunedì o ... (Lettera43.it)

In un’intervista sulle intercettazioni illegali - il principe Harry punta il dito contro i tabloid : «Colpa loro se mi sono allontanato dalla mia famiglia» - «Temo un attentato» ha confessato il principe. Ed Harry promette di non smettere fino a quando “il drago” non sarà definitivamente ucciso. ... (Iodonna.it)