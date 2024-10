Inchiesta ultras, terminato l’interrogatorio di Zanetti in qualità di testimone (Ansa) (Di giovedì 10 ottobre 2024) Proseguono gli interrogatori nell’ambito dell’Inchiesta della Procura di Milano che ha azzerato i vertici delle tifoserie di Inter e Milan. Oggi il turno di Javier Zanetti. Dopo Simone Inzaghi, ascoltato mercoledì dagli inquirenti come persona informata sui fatti, oggi è stato il turno di Javier Zanetti. Secondo quanto appreso dall’Ansa, l’audizione del vicepresidente dell’Inter è durata circa un’ora e mezza e, in qualità di testimone, l’ex difensore nerazzurro ha risposto a tutte le domande. Scrive infatti l’Ansa: “A Milano, in un ufficio di Polizia, l’audizione di Javier Zanetti, il vicepresidente dell’Inter sentito come testimone dagli investigatori della Squadra mobile nell’Inchiesta milanese che una decina di giorni fa ha azzerato vertici e sodali ultrà delle curve di San Siro, con 19 arresti“. Ilnapolista.it - Inchiesta ultras, terminato l’interrogatorio di Zanetti in qualità di testimone (Ansa) Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Proseguono gli interrogatori nell’ambito dell’della Procura di Milano che ha azzerato i vertici delle tifoserie di Inter e Milan. Oggi il turno di Javier. Dopo Simone Inzaghi, ascoltato mercoledì dagli inquirenti come persona informata sui fatti, oggi è stato il turno di Javier. Secondo quanto appreso dall’, l’audizione del vicepresidente dell’Inter è durata circa un’ora e mezza e, indi, l’ex difensore nerazzurro ha risposto a tutte le domande. Scrive infatti l’: “A Milano, in un ufficio di Polizia, l’audizione di Javier, il vicepresidente dell’Inter sentito comedagli investigatori della Squadra mobile nell’milanese che una decina di giorni fa ha azzerato vertici e sodali ultrà delle curve di San Siro, con 19 arresti“.

Inchiesta ultras : Fedez doveva essere interrogato ma poi è saltato tutto - Nell'iniziale lista dei testimoni per l'inchiesta 'Doppia curva' c'era anche Federico Lucia, in arte Fedez, ma la procura di Milano - dopo un'interlocuzione con i legali - ha preferito rinviare "sine die" la possibile audizione del rapper il cui nome compare (non è indagato) nell'ordinanza di... (Milanotoday.it)

Inchiesta sugli ultras : Fedez doveva essere interrogato ma poi è saltato tutto - Nell'iniziale lista dei testimoni per l'inchiesta 'Doppia curva' c'era anche Federico Lucia, in arte Fedez, ma la procura di Milano - dopo un'interlocuzione con i legali - ha preferito rinviare "sine die" la possibile audizione del rapper il cui nome compare (non è indagato) nell'ordinanza di... (Milanotoday.it)

Inchiesta ultras : Fedez convocato - poi annullato il suo interrogatorio - L’interrogatorio dell’ex Ferragnez, dunque, non dovrebbe più svolgersi. Il personaggio pubblico è già indagato per la rissa avvenuta lo scorso aprile in una discoteca milanese e che ha portato poi all’episodio del pestaggio ai danni del personal trainer Cristiano Iovino, al quale avrebbero preso parte degli esponenti della Curva Sud del Milan, questi ultimi vicini al cantante. (Sportface.it)