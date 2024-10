Inchiesta ultras: Fedez doveva essere interrogato ma poi è saltato tutto (Di giovedì 10 ottobre 2024) Nell'iniziale lista dei testimoni per l'Inchiesta 'Doppia curva' c'era anche Federico Lucia, in arte Fedez, ma la procura di Milano - dopo un'interlocuzione con i legali - ha preferito rinviare "sine die" la possibile audizione del rapper il cui nome compare (non è indagato) nell'ordinanza di Milanotoday.it - Inchiesta ultras: Fedez doveva essere interrogato ma poi è saltato tutto Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Nell'iniziale lista dei testimoni per l''Doppia curva' c'era anche Federico Lucia, in arte, ma la procura di Milano - dopo un'interlocuzione con i legali - ha preferito rinviare "sine die" la possibile audizione del rapper il cui nome compare (non è indagato) nell'ordinanza di

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Inchiesta sugli ultras : Fedez doveva essere interrogato ma poi è saltato tutto - Nell'iniziale lista dei testimoni per l'inchiesta 'Doppia curva' c'era anche Federico Lucia, in arte Fedez, ma la procura di Milano - dopo un'interlocuzione con i legali - ha preferito rinviare "sine die" la possibile audizione del rapper il cui nome compare (non è indagato) nell'ordinanza di... (Milanotoday.it)

Inchiesta ultras : Fedez convocato - poi annullato il suo interrogatorio - Da quanto si apprende, la decisione non riguarda il fatto che Fedez possa aver fatto sapere di non voler rispondere alle domande, ma pare siano sopraggiunte ulteriori esigenze investigative. Secondo quanto riferisce l’Ansa, il rapper Fedez era stato convocato sabato scorso per essere sentito dalla Procura di Milano, in qualità di indagato in procedimento connesso, nell’ambito dell’inchiesta ... (Sportface.it)

Spalletti sull’inchiesta Ultras : «Sono molto sorpreso. Ecco come avrei risposto a costoro» - […]. LE PAROLE – «Inchiesta ultras? L’ho trovata una cosa molto nuova che mi ha sorpreso. Al TG1, l’allenatore della Nazionale Luciano Spalletti, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione nei confronti dell’inchiesta ultras che in questo momento sta colpendo le tifoserie di Inter e Milan. L’allenatore dell’Italia Luciano Spalletti ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sull’inchiesta degli ... (Calcionews24.com)