Il napoletano Nicola Maffulli è il ricercatore più influente al mondo nel campo dell’Ortopedia (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il professor Nicola Maffulli, medico chirurgo napoletano classe 1959, è io ricercatore più influente al mondo nel campo dell'Ortopedia e della Medicina dello Sport secondo la classifica stilata dalla prestigiosa Stanford University. Fanpage.it - Il napoletano Nicola Maffulli è il ricercatore più influente al mondo nel campo dell’Ortopedia Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il professor, medico chirurgoclasse 1959, è iopiùalneldell'Ortopedia e della Medicina dello Sport secondo la classifica stilata dalla prestigiosa Stanford University.

Ortopedia : il napoletano Nicola Maffulli primo al mondo tra i ricercatori - 200 citazioni negli studî del settore. L’analisi dei dati relativi al 2023 evidenzia per lo scienziato italiano oltre 5. Guardando al futuro, lo scienziato italiano conclude: “La ricerca in ortopedia e medicina dello sport è fondamentale per migliorare la qualità della vita delle persone, dagli atleti professionisti ai pazienti comuni. (Anteprima24.it)

