Il MyStufato supera i numeri dello scorso anno: 25 quintali di stufato e 14mila presenze (Di giovedì 10 ottobre 2024) Arezzo, 10 ottobre 2024 – Sono stati cucinati e serviti oltre 25 quintali di stufato alla sangiovannese per il Mystufato 2024: 1281 chilogrammi dalla Pro Loco di San Giovanni Valdarno e i restanti dagli esercizi commerciali che hanno accolto la manifestazione proponendo la loro versione del celebre piatto. Un grande successo di pubblico e consensi con numeri che superano l’edizione dello scorso anno: sabato 5 e domenica 6 ottobre sono state registrate oltre 14mila presenze nel centro storico della città del Marzocco. Due giornate all’insegna del social dining fra buon cibo, divertimento ed emozioni. Cavour e piazza Masaccio hanno accolto preparazioni che partivano dagli ingredienti dello stufato alla Sangiovannese accompagnati da una selezione di vini nazionali e locali. Lanazione.it - Il MyStufato supera i numeri dello scorso anno: 25 quintali di stufato e 14mila presenze Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Arezzo, 10 ottobre 2024 – Sono stati cucinati e serviti oltre 25dialla sangiovannese per il2024: 1281 chilogrammi dalla Pro Loco di San Giovanni Valdarno e i restanti dagli esercizi commerciali che haccolto la manifestazione proponendo la loro versione del celebre piatto. Un grande successo di pubblico e consensi concheno l’edizione: sabato 5 e domenica 6 ottobre sono state registrate oltrenel centro storico della città del Marzocco. Due giornate all’insegna del social dining fra buon cibo, divertimento ed emozioni. Cavour e piazza Masaccio haccolto preparazioni che partivano dagli ingredientialla Sangiovannese accompagnati da una selezione di vini nazionali e locali.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il MyStufato supera i numeri dello scorso anno: 25 quintali di stufato e 14mila presenze - Un grande successo di pubblico e consensi per l’evento nato per celebrare il piatto tipico della tradizione sangiovannese. Apprezzata l’idea di concentrare la manifestazione nelle due piazze principal ... (lanazione.it)

Si accendono i fornelli di My stufato. In pentola carne per 40 mila euro - E’ il weekend del MyStufato food & fun festival. A San Giovanni, questo fine settimana, la terza edizione della manifestazione che vuole valorizzare il piatto tipico della tradizione sangiovannese. Du ... (lanazione.it)