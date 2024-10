Il generale delle gaffe: Vannacci inciampa sulle leggi per la cittadinanza (Di giovedì 10 ottobre 2024) Nel circo politico italiano, Roberto Vannacci ancora una volta si distingue per la sua capacità di elevare la gaffe a disinformazione. L’ultimo capolavoro del neo-europarlamentare leghista è andato in scena a Pontida, dove ha regalato al suo pubblico una lezione magistrale su come parlare di leggi sulla cittadinanza senza avere la minima idea di cosa stesse parlando. La lezione di geografia creativa di Vannacci Vannacci, con la solita sicumera, ha dichiarato: “Chi è che vi dà la cittadinanza? Il Marocco forse se la chiedete? La Libia? Il Bangladesh? La Nigeria? No, non ve la concedono, e quindi non c’è motivo affinché noi la regaliamo agli altri”. Lanotiziagiornale.it - Il generale delle gaffe: Vannacci inciampa sulle leggi per la cittadinanza Leggi tutta la notizia su Lanotiziagiornale.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Nel circo politico italiano, Robertoancora una volta si distingue per la sua capacità di elevare laa disinformazione. L’ultimo capolavoro del neo-europarlamentare leghista è andato in scena a Pontida, dove ha regalato al suo pubblico una lezione magistrale su come parlare disullasenza avere la minima idea di cosa stesse parlando. La lezione di geografia creativa di, con la solita sicumera, ha dichiarato: “Chi è che vi dà la? Il Marocco forse se la chiedete? La Libia? Il Bangladesh? La Nigeria? No, non ve la concedono, e quindi non c’è motivo affinché noi la regaliamo agli altri”.

