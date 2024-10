I "tentativi di disturbo" non bastano, Sinner disintegra Medvedev in due set: impressionante! (Di giovedì 10 ottobre 2024) Jannik Sinner ha sconfitto in due set Daniil Medvedev nel quarto di finale del Masters 1000 di Shanghai. Il numero 1 si impone col punteggio di 6-1 6-4. Continua l'impressionante marcia dell'altoatesino in questo 2024: per il russo niente da fare, nonostante i soliti "tentativi di disturbo" o presunti tali, ovvero gli stop alla partita per un problema alla spalla. Niente da fare: in semifinale Sinner affronterà il vincente della sfida tra lo spagnolo Carlos Alcaraz e il ceco Tomas Machac. Strafavorito lo spagnolo: possibile, dunque, un immediato tentativo di rivincita dopo la finalissima di Pechino, dove Carliots si è imposto su Janni. Articolo in aggiornamento Liberoquotidiano.it - I "tentativi di disturbo" non bastano, Sinner disintegra Medvedev in due set: impressionante! Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Jannikha sconfitto in due set Daniilnel quarto di finale del Masters 1000 di Shanghai. Il numero 1 si impone col punteggio di 6-1 6-4. Continua l'marcia dell'altoatesino in questo 2024: per il russo niente da fare, nonostante i soliti "di" o presunti tali, ovvero gli stop alla partita per un problema alla spalla. Niente da fare: in semifinaleaffronterà il vincente della sfida tra lo spagnolo Carlos Alcaraz e il ceco Tomas Machac. Strafavorito lo spagnolo: possibile, dunque, un immediato tentativo di rivincita dopo la finalissima di Pechino, dove Carliots si è imposto su Janni. Articolo in aggiornamento

