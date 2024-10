Oasport.it - Giro di Lombardia 2024, il percorso ai raggi X. Da Bergamo a Como, oltre 250 chilometri di passione e fatica

(Di giovedì 10 ottobre 2024) La stagione ciclistica è pronta a vivere sabato l’ultimo grande suo appuntamento. In programma, infatti, c’è ildi, l’ultima Monumento dell’anno, una corsa arrivata alla sua edizione numero 118 e che come sempre avrà un parterre stellare al via. Saranno 252intensi dae vedranno protagonisti davvero quasi tutti i migliori al mondo. L’uomo da battere, tanto per cambiare, sarà Tadej Pogacar, pronto a sfoggiare nuovamente la sua maglia iridata e a prontissimo a calare il poker, dopo gli ultimi tre successi consecutivi. In questo momento sembra davvero impossibile poter battere lo sloveno, ma anche solo quasi avvicinarsi a lui. Una condizione eccezionale quella dell’uomo di punta della UAE Team Emirates, come dimostrato prima al Mondiale e poi aldell’Emilia con due vittorie in solitaria dopo un’azione da lontanissimo.