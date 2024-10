Giornata Mondiale della sindrome Pans e Pandas: i vigili del fuoco si illuminano di verde (Di giovedì 10 ottobre 2024) Mercoledì 9 ottobre è stata celebrata la Giornata Mondiale della Consapevolezza della sindrome Pans e Pandas, condizioni che colpiscono gravemente i bambini. In occasione di questo importante evento, il Comando dei vigili del fuoco di Perugia ha aderito attivamente, illuminando la sede della Perugiatoday.it - Giornata Mondiale della sindrome Pans e Pandas: i vigili del fuoco si illuminano di verde Leggi tutta la notizia su Perugiatoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Mercoledì 9 ottobre è stata celebrata laConsapevolezza, condizioni che colpiscono gravemente i bambini. In occasione di questo importante evento, il Comando deideldi Perugia ha aderito attivamente, illuminando la sede

Giornata Mondiale Salute Mentale 2024 - in Ue 11 - 2 mln di minori con disturbi (boom dopo lockdown e Green Pass) - suicidio 2° causa di morte tra 15 e 19 anni - Inoltre il suicidio sarebbe la seconda causa di morte (dop . Il 10 ottobre 2024 si celebra la Giornata Mondiale della Salute Mentale e i numeri sono piuttosto preoccupanti, si stima infatti che in Europa ci siano 11,2 milioni di bambini e di giovani con problemi psicologici o psichici entro i 19 anni. (Ilgiornaleditalia.it)

La Giornata mondiale contro la pena di morte - Pena di morte, oggi ricorre la giornata in cui se ne chiede l’abolizione. Servizio di Alessio Orlandi The post La Giornata mondiale contro la pena di morte first appeared on TG2000. . (Tv2000.it)

Giornata mondiale della Salute Mentale - Mattarella : “L’Italia traccia la strada” - Così in un messaggio il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella in occasione della Giornata mondiale della Salute Mentale, che si celebra oggi. Roma, 10 ottobre 2024 – La Giornata mondiale della Salute Mentale “sottolinea l’importanza del benessere mentale come parte integrante della nostra salute, presupposto imprescindibile per una vita soddisfacente ed equilibrata. (Ilfaroonline.it)