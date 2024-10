Fuoristrada precipita nella scarpata: la vittima era un giovane chef (Di giovedì 10 ottobre 2024) È il 48enne cervese Omar Rocchi la vittima del tragico incidente avvenuto all'alba di mercoledì a Casola Valsenio, dove un Fuoristrada è precipitato per 20 metri in una scarpata. L'uomo era a caccia con un amico, un 70enne che dopo lo schianto è stato trasportato in ospedale in condizioni gravi Ravennatoday.it - Fuoristrada precipita nella scarpata: la vittima era un giovane chef Leggi tutta la notizia su Ravennatoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) È il 48enne cervese Omar Rocchi ladel tragico incidente avvenuto all'alba di mercoledì a Casola Valsenio, dove unto per 20 metri in una. L'uomo era a caccia con un amico, un 70enne che dopo lo schianto è stato trasportato in ospedale in condizioni gravi

