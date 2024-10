Eventi a Bologna di giovedì 10 ottobre 2024 (Di giovedì 10 ottobre 2024) Bologna, 10 ottobre 2024 – Non sapete come trascorrere la giornata in città? Ecco allora alcuni suggerimenti per non annoiarsi mai. Vediamo insieme gli appuntamenti e gli Eventi in programma oggi sotto le Due Torri. Al via anche Movievalley Fest al Modernissimo: partenza alle 10 con proiezioni, talk e discussioni. Alle 12, presentazione della mostra Abitare il silenzio di Franco Zecchin al dipartimento di Storia a San Giovanni in Monte. Alle 18, alla Libreria Coop Zanichelli, Paola Boldrini presenta il suo libro Dietro l’angolo. Parte oggi il Robot Festival in diversi luoghi della città: il tutto parte alle 20 alla Basilica di Santa Maria dei Servi con Kali Malone live. Alle 21, al Teatro Celebrazioni, il direttore d’orchestra Diego Basso con l’Orchestra Ritmica Sinfonica Italiana e Stef Burnes farà un tributo ai Queen. Ilrestodelcarlino.it - Eventi a Bologna di giovedì 10 ottobre 2024 Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 10 ottobre 2024), 10– Non sapete come trascorrere la giornata in città? Ecco allora alcuni suggerimenti per non annoiarsi mai. Vediamo insieme gli appuntamenti e gliin programma oggi sotto le Due Torri. Al via anche Movievalley Fest al Modernissimo: partenza alle 10 con proiezioni, talk e discussioni. Alle 12, presentazione della mostra Abitare il silenzio di Franco Zecchin al dipartimento di Storia a San Giovanni in Monte. Alle 18, alla Libreria Coop Zanichelli, Paola Boldrini presenta il suo libro Dietro l’angolo. Parte oggi il Robot Festival in diversi luoghi della città: il tutto parte alle 20 alla Basilica di Santa Maria dei Servi con Kali Malone live. Alle 21, al Teatro Celebrazioni, il direttore d’orchestra Diego Basso con l’Orchestra Ritmica Sinfonica Italiana e Stef Burnes farà un tributo ai Queen.

