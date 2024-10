Lanazione.it - Estra, Christon è il leader designato: "Qui per aiutare tutti a crescere"

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Semaj, fosforo ed esperienza al servizio della squadra. Nella sua partita d’esordio in maglia biancorossa contro Bologna il play Usa, pur essendo ancora un po’ indietro nella condizione fisica, ha fatto vedere che sarà lui a dettare i ritmi per i compagni. Il suo arrivo aumenta il tasso tecnico ma soprattutto d’esperienza della squadra esi è già calato nella parte. Il suo arrivo a Pistoia? Ci ha pensato Paschall. "Conosco Paschall dai tempi del college negli Stati Uniti – dice– parlando con lui, con cui ho un rapporto anche al di fuori del campo da basket, sono entrato in contatto con Pistoia. Mi è sembrata una buona piazza dove tornare a giocare, sono venuto qui lo scorso anno con Brescia e l’ambiente mi era piaciuto molto quindi non ho avuto difficoltà ad accettare l’offerta.