Elena e Sante da 70 anni insieme. Festeggiano le nozze di titanio (Di giovedì 10 ottobre 2024) nozze di titanio per Sante Salvucci, 96 anni, ed Elena Seghetta, 92, che oggi Festeggiano ben settant’anni di matrimonio. Entrambi provenienti da famiglie di agricoltori all’Abbadia di Fiastra, lui quinto di sette fratelli e lei seconda di due sorelle. Vicini di casa, si conoscono da sempre e nel 1952, ventenni, si sono fidanzati a una festa di paese. Si sposano il 10 ottobre 1954 a San Lorenzo di Urbisaglia, esattamente settant’anni fa. Hanno vissuto fino al 2018 a Villamagna sopra l’Abbadia di Fiastra, lavorando nelle terre dei Giustiniani Bandini. Dopo il 1975 lui è rimasto un efficiente operaio agricolo sempre per la Fondazione Bandini, lei casalinga e molto appassionata di cucina. Una vita di lavoro e sacrifici, ma anche di amore. Da sei anni Sante e Elena vivono a Piediripa. Ilrestodelcarlino.it - Elena e Sante da 70 anni insieme. Festeggiano le nozze di titanio Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)diperSalvucci, 96, edSeghetta, 92, che oggiben settant’di matrimonio. Entrambi provenienti da famiglie di agricoltori all’Abbadia di Fiastra, lui quinto di sette fratelli e lei seconda di due sorelle. Vicini di casa, si conoscono da sempre e nel 1952, ventenni, si sono fidanzati a una festa di paese. Si sposano il 10 ottobre 1954 a San Lorenzo di Urbisaglia, esattamente settant’fa. Hanno vissuto fino al 2018 a Villamagna sopra l’Abbadia di Fiastra, lavorando nelle terre dei Giustiniani Bandini. Dopo il 1975 lui è rimasto un efficiente operaio agricolo sempre per la Fondazione Bandini, lei casalinga e molto appassionata di cucina. Una vita di lavoro e sacrifici, ma anche di amore. Da seivivono a Piediripa.

