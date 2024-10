Superguidatv.it - Donne sull’orlo di una crisi di nervi di Piero Chiambretti, stasera su Rai3: ospiti e anticipazioni di giovedì 10 ottobre 2024

Leggi tutta la notizia su Superguidatv.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) “di unadi“, il comedy show condotto datorna in prima serata con una nuova imperdibile puntata su. Ecco in anteprima tutte lee glidella puntata in onda10di unadiconsudi1010dalle ore 21.20 suva in onda una nuova puntata di “di unadi“, il programma che racconta l’universo femminile con un tocco d’ironia, comicità e intrattenimento. Padrone di casa il miticopronto a raccontare ed esplorare l’universo femminile con la partecipazione di un parterre di. Un viaggio alla scoperta dell’universo femminile trattato sempre con ironia, leggerezza e profondità.