Come aprire una piccola officina meccanica | requisiti e attrezzatura

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Il sogno diunapuò diventare realtà seguendo alcuni consigli. Chi ha la passione per i motori, manualità e ha studiato per poter svolgere il mestiere non deve far altro che trovare il locale adatto e iniziare la sua professione. Ovviamente, ci sono alcunirichiesti e le attrezzature da disporre per avviare l’attività nel rispetto delle normative vigenti. Scopriamo insiemefare e quali sono i dettagli da non sottovalutare. Quali sono le attrezzature perun’unanon è facilesembra: deve essere dotata di una serie di attrezzature e macchinari tecnologicamente avanzati,quelli forniti dall’azienda Teknox, che permettano di svolgere correttamente il lavoro sulle minuterie e, di conseguenza, sui veicoli.