361magazine.com - “Che Tempo che Fa”: gli ospiti del 13 ottobre 2024

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Altro colpaccio del Nove Dopo Damiano dei Maneskin, questa domenica, 13, arrivano altri supera CheChe fa. Sui profili social del programma, in onda sul Nove, è stato infatti annunciato l’allenatore di calcio catalano, del Manchester City, Pep Guardiola. “Siamo felici di annunciarvi che domenica nello studio di CheChe Fa ospiteremo uno degli allenatori di calcio più vincenti di sempre: Pep Guardiola”. L’allenatore, proprio in queste ore, è al centro di voci di mercato che lo vedrebbero lontano dall’Inghilterra. Secondo i rumors e secondo il The Sun, Guardiola potrebbe lasciare e al suo posto potrebbe arrivare Ruben Amorim, da diverse stagioni allo Sporting. Da capire se magari di futuro di parlerà anche durante “CheChe Fa”.