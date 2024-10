Game-experience.it - Call of Duty: Black Ops 6, la campagna richiede una connessione a internet, ecco perché

Leggi tutta la notizia su Game-experience.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Activision ha rivelato attraverso le FAQ ufficiali cheofOps 6unaattiva per lasingle player ma non un abbonamento attivo a PlayStation Plus o Xbox Game Pass. L’account X CharlieIntel, specializzato nel riportare tutte le informazioni riguardanti la serie del publisher americano, ha affermato che per giocare alla modalità storica dell’attesoOps 6 sarà comunque richiesta unaattiva, nonostante si tratti di una modalità totalmente offline. Nelle FAQ viene infatti precisato che per giocare alle varie modalità diofOps 6 è necessario disporre di una “continua”, ragion per cui anche per gustarsi ladel titolo targato Activision.