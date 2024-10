Battipaglia, rapina a mano armata in un centro di analisi: uomo minaccia i dipendenti e fugge con 400 euro (Di giovedì 10 ottobre 2024) Momenti di terrore ieri mattina in via Foscolo, a Battipaglia, dove un uomo armato di coltello ha fatto irruzione in un centro analisi cliniche. minacciando i dipendenti, l’aggressore ha intimato loro di consegnare il denaro in cassa, riuscendo a ottenere un bottino di circa 400 euro prima di darsi alla fuga. L’intervento delle forze dell’ordine Sul luogo della rapina sono intervenuti immediatamente gli agenti del Commissariato di Battipaglia, sotto la guida del Vicequestore Giuseppe Fedele. Le indagini sono già state avviate e le telecamere di sorveglianza della zona potrebbero fornire indizi preziosi per identificare il colpevole. Fortunatamente, nonostante lo spavento, nessuna persona è rimasta ferita durante l’episodio. Segui ZON.IT su Google News. Zon.it - Battipaglia, rapina a mano armata in un centro di analisi: uomo minaccia i dipendenti e fugge con 400 euro Leggi tutta la notizia su Zon.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Momenti di terrore ieri mattina in via Foscolo, a, dove unarmato di coltello ha fatto irruzione in uncliniche.ndo i, l’aggressore ha intimato loro di consegnare il denaro in cassa, riuscendo a ottenere un bottino di circa 400prima di darsi alla fuga. L’intervento delle forze dell’ordine Sul luogo dellasono intervenuti immediatamente gli agenti del Commissariato di, sotto la guida del Vicequestore Giuseppe Fedele. Le indagini sono già state avviate e le telecamere di sorveglianza della zona potrebbero fornire indizi preziosi per identificare il colpevole. Fortunatamente, nonostante lo spavento, nessuna persona è rimasta ferita durante l’episodio. Segui ZON.IT su Google News.

