Bari calcio, la Procura federale archivia l'indagine su Bellomo (Di giovedì 10 ottobre 2024) Si è risolta con l'archiviazione l'indagine della Procura federale FIGC relativa al procedimento originato a seguito di alcune notizie pubblicate il giorno successivo alla partita Ternana-Bari del 23 maggio 2024, relativamente all'espulsione di Nicola Bellomo durante.Il centrocampista barese Baritoday.it - Bari calcio, la Procura federale archivia l'indagine su Bellomo Leggi tutta la notizia su Baritoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Si è risolta con l'zione l'dellaFIGC relativa al procedimento originato a seguito di alcune notizie pubblicate il giorno successivo alla partita Ternana-del 23 maggio 2024, relativamente all'espulsione di Nicoladurante.Il centrocampista barese

Spiati i conti correnti di Meloni - Fitto - Emiliano e altri politici e giudici. Licenziato impiegato di Banca Intesa - inchiesta della procura di Bari - Ci sarebbero anche i conti correnti della premier Giorgia Meloni, di sua sorella Arianna, dell?ex compagno della premier Andrea Giambruno, dei ministri Daniela Santanché e Guido... (Quotidianodipuglia.it)

Un ex impiegato di Intesa Sanpaolo spiava i conti di Meloni e altre personalità. La procura di Bari avvia un'indagine - Come nasce l'inchiesta L'inchiesta sui presunti accessi abusivi ai conti correnti di personalità politiche e militari è iniziata quasi per caso. Di fronte a questa rivelazione, il correntista ha sporto denuncia alle autorità competenti, dando avvio agli accertamenti della procura, supportata dai carabinieri. (Agi.it)

Spiati i conti bancari di Meloni - La Russa - Santanchè - Crosetto - Emiliano - Fitto ed altre migliaia : procura di Bari - inchiesta Domani : un licenziato - prosegue l'indagine - . Lo rivela il quotidiano Domani. Tra le migliaia di conti spiati, stando all’inchiesta, anche quelli di Michele Emiliano e Raffaele Fitto, oltre a migliaia di altri tra politici, imprenditori, sportivi. L’indagine prosegue. Ad esempio quello di Giorgia Meloni, quello della sorella Arianna, quello di Daniela Santanchè, quello di Guido Crosetto, quello di Andrea Giambruno fra gli altri. (Noinotizie.it)