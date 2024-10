Metropolitanmagazine.it - Barbara Cola, curiosità e vita privata della cantante del musical “Saranno Famosi”

Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024)ha alle spalle una carriera lunga trent’anni, nel corsoquale ha avuto un grande successo con il brano In Amore cantato insieme a Gianni Morandi ed una rinnovata notorietà per la partecipazione a Tale e Quale Show nel 2020, il sodalizio con Gianni Morandi Vedremo la, che sarà nel, ospite nella. nuova puntata de La Volta Buona, in onda dalle 14:00 su Raiuno dove si racconterà tra carriera a ealla conduttrice, Caterina Balivo. Nata a Bologna nel 1970, si avvicina alla musica nell’adolescenza fondando un quartetto vocale eseguendo cover di brani jazz e blues, per poi presentarsi al Festival di Castrocaro nel 1992 arrivando in finale. Lo stesso anno incontra Gianni Morandi ed entra nella sua band come corista, affiancandolo nei tour 1993 e 1994.