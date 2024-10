ATP Shanghai: Sinner supera Medvedev e vola in semifinale (Di giovedì 10 ottobre 2024) Jannik Sinner ha dato spettacolo a Shanghai battendo con autorità Daniil Medvedev nei quarti di finale. Il tennista altoatesino ha dimostrato una forma straordinaria, dominando la partita fin dalle prime battute e chiudendo con un convincente 6-1, 6-4 in poco più di un’ora di gioco. Con questa prestazione, Sinner vola in semifinale del torneo cinese, confermandosi uno dei protagonisti assoluti della stagione tennistica 2024. Jannik Sinner e Daniil Medvedev, Shanghai 2024 @Foto Crediti Ansa – VelvetMagUn primo set dominato Il match è iniziato con Jannik Sinner subito in controllo, capace di imporre un ritmo di gioco che ha messo in difficoltà il numero 3 al mondo, Daniil Medvedev. L’italiano ha spinto sin dal primo game, ottenendo rapidamente un break e portandosi avanti. Velvetmag.it - ATP Shanghai: Sinner supera Medvedev e vola in semifinale Leggi tutta la notizia su Velvetmag.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Jannikha dato spettacolo abattendo con autorità Daniilnei quarti di finale. Il tennista altoatesino ha dimostrato una forma straordinaria, dominando la partita fin dalle prime battute e chiudendo con un convincente 6-1, 6-4 in poco più di un’ora di gioco. Con questa prestazione,indel torneo cinese, confermandosi uno dei protagonisti assoluti della stagione tennistica 2024. Jannike Daniil2024 @Foto Crediti Ansa – VelvetMagUn primo set dominato Il match è iniziato con Janniksubito in controllo, capace di imporre un ritmo di gioco che ha messo in difficoltà il numero 3 al mondo, Daniil. L’italiano ha spinto sin dal primo game, ottenendo rapidamente un break e portandosi avanti.

