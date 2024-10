Anticipazioni Amici 24, puntata di domenica 13 ottobre: prima allieva eliminata e gli ospiti (Di giovedì 10 ottobre 2024) Le Anticipazioni della puntata di Amici 24 che andrà in onda domenica 13 ottobre 2024 fornite da Superguidatv. Un'allieva eliminata e le classifiche di canto e ballo. Fanpage.it - Anticipazioni Amici 24, puntata di domenica 13 ottobre: prima allieva eliminata e gli ospiti Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Ledelladi24 che andrà in onda132024 fornite da Superguidatv. Un'e le classifiche di canto e ballo.

Anticipazioni di Amici 24 : esito sfide - eliminazioni e ospiti - Alena è quindi la prima concorrente eliminata di questa edizione di Amici di Maria. L’ospite musicale è stato Virginio, cantautore e vincitore della decian edizione del talent, quella in cui Annalisa è arrivata seconda. AMICI ANTICIPAZIONI Sienna vince la sfida #Amici24 #Amicispoiler — ?????? ?? (@gossiptv__) October 10, 2024 Amici 24, le anticipazioni dettagliate di Superguida Tv. (Biccy.it)

Anticipazioni Amici 24 del 10/10/24 : ecco chi è il primo allievo eliminato di questa edizione - Poco fa sono terminate le registrazioni della puntata di Amici che vedremo in onda domenica 13 ottobre. Maria De Filippi voleva quasi far esibire i due anche su una cover, ma Rapino non ha voluto sentire altro. Al suo posto entra Chiamamifaro. . Secondo quest’ultimo Alena era qualcosa di già sentito. (Isaechia.it)

Amici di Maria De Filippi anticipazioni terza puntata del 13 ottobre 2024 : ospiti e sfide | Spoiler - Cosa è accaduto nella terza puntata di Amici di Maria De Filippi secondo le anticipazioni per la puntata in onda domenica 13 ottobre 2024 a partire dalle 14 circa su Canale 5? Ecco ospiti, ma anche i dettagli su prove e sfide. Dopo quanto accaduto la scorsa settimana, ci sono numerosi ragazzi che hanno voglia di prendersi una rivincita e di dimostrare quanto valgono. (Superguidatv.it)