Amnesty: abolire pena di morte in Kenya, Gambia, Zimbabwe (Di giovedì 10 ottobre 2024) In occasione della Giornata mondiale contro la pena di morte del 10 ottobre Amnesty International chiede a Kenya, Zimbabwe e Gambia, che sono sul punto di abolire la pena capitale, di agire subito affinché altri nel mondo seguano il loro cammino. Oggi sono 24 gli stati dell’Africa subsahariana che hanno abolito totalmente la pena di Imolaoggi.it - Amnesty: abolire pena di morte in Kenya, Gambia, Zimbabwe Leggi tutta la notizia su Imolaoggi.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) In occasione della Giornata mondiale contro ladidel 10 ottobreInternational chiede a, che sono sul punto dilacapitale, di agire subito affinché altri nel mondo seguano il loro cammino. Oggi sono 24 gli stati dell’Africa subsahariana che hanno abolito totalmente ladi

