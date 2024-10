Isaechia.it - Amici 24, Rebecca “contesa” tra tre compagni interessati a lei si confida: “Ho paura di far loro del male”

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Durante il daytime diè stato mostrato un colloquio in cameretta tra la ballerinaFerreri e la collega Sienna Osborne. Le due hanno affrontato il tema caldo del momento, ovvero gli intrecci amorosi che si stanno sviluppando all’interno della scuola. In particolare tre dei ragazzi sarebbero: Ilan, Nico e Vybes, quest’ultimo si è recentemente dichiarato con un bigliettino alla ballerina.ha espresso la sua preoccupazione: Hodi farglitre Sienna l’ha stuzzicata: Hai detto Ilan è un amico, si vede quello La Ferreri ha spiegato: Cioè io lo vedo come un amico però anche con lui riconosco che quando ci parlo a fondo di argomenti anche pesanti mi trovo bene a parlare con lui, cosa che non faccio con tutti.