A che punto è il regolamento sul liceo del Made in Italy: le materie, gli orari e i dubbi ancora da chiarire (Di giovedì 10 ottobre 2024) L'iter per approvare il regolamento sul liceo del Made in Italy è partito. Nonostante i numerosi inciampi del corso voluto dal governo Meloni, lo schema è approdato alla Camera. Vediamo quali saranno le materie previste per tutti e 5 gli anni e quali i punti ancora da chiarire.

Liceo del Made in Italy - iniziato l’iter parlamentare per approvare il regolamento (nonostante i soli 375 studenti) - Soltanto 375 studenti da dividere per 92 istituti (17 in Sicilia, 12 in Lombardia e nel Lazio, 9 in Puglia, 8 nelle Marche e in Calabria, 6 in Abruzzo, 5 in Toscana, 3 in Liguria, Piemonte e Veneto, 2 in Molise e 1 in Basilicata, Emilia–Romagna, Sardegna e Umbria) si erano iscritti al liceo del Made in Italy tanto che a luglio era arrivata la deroga del ministero sul numero minimo di alunni per ... (Ilfattoquotidiano.it)

Liceo del Made in Italy - ecco il regolamento con la definizione del quadro orario. Dovrà essere approvato dal Parlamento - Il 2 ottobre 2024 è stato trasmesso al Senato e alla Camera lo schema di Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) relativo al regolamento del Liceo del Made in Italy (Atto del Governo n. Il provvedimento, che definisce il quadro orario e i risultati di apprendimento del nuovo percorso liceale, giunge in Parlamento dopo un iter complesso e non privo di criticità. (Orizzontescuola.it)

Liceo del Made in Italy - stop del Consiglio di Stato : poche iscrizioni e dubbi sul regolamento - cosa succede adesso - Il liceo del Made in Italy avrebbe dovuto essere, nelle intenzioni del governo, il settimo percorso di studi superiori a sostegno della creatività dell'industria e dell'artigianato di... (Leggo.it)