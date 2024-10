Wales Bonner x adidas stanno per lanciare una nuova Samba e una collabo con Superstar (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Da quando la collaborazione Wales Bonner x adidas è stata annunciata quattro anni fa, il duo si è unito per circa 20 diverse Samba. Abbiamo avuto paia completamente rosse. Abbiamo avuto paia ricoperte di peli di cavallo e paia ricoperte di stampa leopardata. Abbiamo persino avuto paia dotate di borchie di metallo molto punk. Sono state tutte belle e folli a modo loro. Nulla, però, si avvicina al prossimo incontro tra la regina del design britannico e il marchio tedesco di abbigliamento sportivo. Wales Bonner x adidas Samba Collegiate Navy adidasPer l'ultima collezione adidas, infatti, Grace Wales Bonner ha sfoderato un totale di cinque (!) modelli. L'universo delle sneaker sarà benedetto da altre due Samba, tra cui la “Collegiate Navy” e la “Night Brown”. Entrambe sono caratterizzate da tomaie in rilievo in coccodrillo e linguette in pelle intrecciata. Gqitalia.it - Wales Bonner x adidas stanno per lanciare una nuova Samba e una collabo con Superstar Leggi tutta la notizia su Gqitalia.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Da quando larazioneè stata annunciata quattro anni fa, il duo si è unito per circa 20 diverse. Abbiamo avuto paia completamente rosse. Abbiamo avuto paia ricoperte di peli di cavallo e paia ricoperte di stampa leopardata. Abbiamo persino avuto paia dotate di borchie di metallo molto punk. Sono state tutte belle e folli a modo loro. Nulla, però, si avvicina al prossimo incontro tra la regina del design britannico e il marchio tedesco di abbigliamento sportivo.Collegiate NavyPer l'ultima collezione, infatti, Graceha sfoderato un totale di cinque (!) modelli. L'universo delle sneaker sarà benedetto da altre due, tra cui la “Collegiate Navy” e la “Night Brown”. Entrambe sono caratterizzate da tomaie in rilievo in coccodrillo e linguette in pelle intrecciata.

