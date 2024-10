Von der Leyen “Al fianco dell’Ucraina per tutto il tempo necessario” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) – “Esiste un solo percorso per raggiungere una pace giusta per l’Ucraina e per l’Europa. Dobbiamo continuare a rafforzare la resistenza dell’Ucraina con supporto politico, finanziario e militare. Il mese scorso a Kiev, ho annunciato che forniremo fino a 35 miliardi di euro in prestiti all’Ucraina, come parte dei 50 miliardi di dollari promessi dal G7. Questo prestito sarà rimborsato dai profitti inattesi dei beni russi immobilizzati. E confluirà direttamente nel bilancio nazionale dell’Ucraina. Stiamo facendo pagare alla Russia i danni che ha causato. E staremo al fianco dell’Ucraina durante questo inverno e per tutto il tempo necessario”. Lo ha detto la presidente della Commissione Europea, Ursula Von der Leyen, intervenendo alla plenaria di Strasburgo del Parlamento Ue. Unlimitednews.it - Von der Leyen “Al fianco dell’Ucraina per tutto il tempo necessario” Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) – “Esiste un solo percorso per raggiungere una pace giusta per l’Ucraina e per l’Europa. Dobbiamo continuare a rafforzare la resistenzacon supporto politico, finanziario e militare. Il mese scorso a Kiev, ho annunciato che forniremo fino a 35 miliardi di euro in prestiti all’Ucraina, come parte dei 50 miliardi di dollari promessi dal G7. Questo prestito sarà rimborsato dai profitti inattesi dei beni russi immobilizzati. E confluirà direttamente nel bilancio nazionale. Stiamo facendo pagare alla Russia i danni che ha causato. E staremo aldurante questo inverno e peril”. Lo ha detto la presidente della Commissione Europea, Ursula Von der, intervenendo alla plenaria di Strasburgo del Parlamento Ue.

Von der Leyen porta a Kiev 35 miliardi di prestiti. Tajani dopo il voto Ue : «Al fianco dell’Ucraina - ma no ai lanci di missili in Russia» – Il video - E a proposito della posizione del governo, chiarisce: «Noi vogliamo aiutare Ucraina dal punto di vista militare, finanziario, politico, del sostegno anche infrastrutturale. Noi difendiamo l’indipendenza dell’Ucraina che è cosa diversa da essere in conflitto con Mosca». Ogni Paese decide per sé». Ma questo non significa che siamo in guerra con la Russia. (Open.online)

Von der Leyen porta a Kiev 35 miliardi di prestiti. Tajani dopo il voto Ue : «Al fianco dell’Ucraina - ma no ai lanci di missili in Russia» – Il video - Sono qui per dire agli ucraini che l’Ue vi aiuterà nella sfida energetica, per mantenere la luce accesa, per mantenere la popolazione al caldo, per far sì che la vostra economia cresca». «Ognuno è libero di trattare con l’Ucraina l’utilizzo delle armi che invia», ha sottolineato il vicepremier a Radio 24. (Open.online)