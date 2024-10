Visite fiscali e certificati malattia docenti e ATA: è attivo il nuovo servizio sull’App IO. Messaggio Inps (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Novità per le Visite fiscali per i lavoratori privati e pubblici, compresi quindi i docenti e il personale ATA delle scuole. L'Inps, con Messaggio del 9 ottobre, comunica che ha attivato un nuovo servizio sull’App IO per le comunicazioni relative alle certificazioni di malattia e alle Visite mediche di controllo. L'articolo Visite fiscali e certificati malattia docenti e ATA: è attivo il nuovo servizio sull’App IO. Messaggio Inps . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Novità per leper i lavoratori privati e pubblici, compresi quindi ie il personale ATA delle scuole. L', condel 9 ottobre, comunica che ha attivato unIO per le comunicazioni relative alle certificazioni die allemediche di controllo. L'articoloe ATA: èilIO.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Visite fiscali docenti e ATA assenti per malattia : fasce orarie di reperibilità e casi di esonero - L'articolo Visite fiscali docenti e ATA assenti per malattia: fasce orarie di reperibilità e casi di esonero sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. Docenti e ATA assenti per malattia sono tenuti a rispettare le fasce orarie per le visite fiscali stabilite da messaggio Inps n. . 206 del 17 ottobre 2017. (Orizzontescuola.it)

Visite fiscali docenti e ATA assenti per malattia : le fasce orarie di reperibilità - 206 del 17 ottobre 2017. . 4640 del 22 dicembre 2023. Si ricorda che l'istituto ha modificato gli orari in cui i dipendenti pubblici sono tenuti a essere reperibili a seguito della sentenza Tar pubblicata il 3 novembre che ha annullato parte del decreto n. L'articolo Visite fiscali docenti e ATA assenti per malattia: le fasce orarie di reperibilità sembra essere il primo su Orizzonte Scuola ... (Orizzontescuola.it)

Visite fiscali e malattia - cosa deve fare il lavoratore : fasce di reperibilità e comunicazioni - In caso di malattia, il lavoratore può essere soggetto a una visita medica da parte del medico dell’Inps in determinate fasce orarie giornaliere per accertare lo stato di malattia. In questi casi è si vero che i datori di lavoro non possono richiedere la visita di controllo, ma possono segnalare all’Istituto, mediante PEC istituzionale, possibili eventi che rientrano nell’esenzione ma per quali ... (Quifinanza.it)