Ilgiorno.it - Viaggio dentro Humana. Cassonetti solidali. Ogni giorno 30 camion di abiti da “riciclare“

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Cinquemila tonnellate di vestiti, borse, scarpe, cinture e tessuti tessili, trattati e smistati. Una parte del processo è automatica, affidata a un nastro trasportatore. L’altra è affidata alle mani qualificate di quaranta dipendenti, donne soprattutto, che nelle postazioni di smistamento (13 in totale) decidono cosa può essere rivenduto nei negozi diPeople to people in Italia, cosa può essere riciclato e cosa trasformato in energia. Siamo nell’impianto diPeople to People Italia di Pregnana Milanese, organizzazione di cooperazione internazionale che finanzia progetti di sviluppo nel mondo e attività per il sostegno delle comunità locali nel nostro Paese.