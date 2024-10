Valerenga-Juventus oggi, Champions League calcio femminile: orario, tv, programma, streaming (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Obiettivo: fare sentire il proprio status. oggi, mercoledì 9 ottobre, si gioca alle 21:00 Varelenga-Juventus, primo incontro valido per il Gruppo C della Champions League 2024-2025 di calcio femminile. Una partita molto importante per la Vecchia Signora, a caccia dei tre punti in attesa delle altre sfide decisamente più impegnative contro Bayern Monaco e Arsenal. Le ragazze di Massimiliano Canzi si presenteranno al Vålerenga Stadion con i favori del pronostico. Le bianconere sono infatti reduci da un inizio di stagione decisamente palpitante, dove non solo si sono sempre imposte in tutti gli impegni del Campionato, ma hanno anche ben figurato anche in campo europeo, battendo in modo convincente una corazzata come quella del PSG nell’ostico preliminare. Vincere, si sa, in casa Juve è l’unica cosa che conta. Oasport.it - Valerenga-Juventus oggi, Champions League calcio femminile: orario, tv, programma, streaming Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Obiettivo: fare sentire il proprio status., mercoledì 9 ottobre, si gioca alle 21:00 Varelenga-, primo incontro valido per il Gruppo C della2024-2025 di. Una partita molto importante per la Vecchia Signora, a caccia dei tre punti in attesa delle altre sfide decisamente più impegnative contro Bayern Monaco e Arsenal. Le ragazze di Massimiliano Canzi si presenteranno al Vålerenga Stadion con i favori del pronostico. Le bianconere sono infatti reduci da un inizio di stagione decisamente palpitante, dove non solo si sono sempre imposte in tutti gli impegni del Campionato, ma hanno anche ben figurato anche in campo europeo, battendo in modo convincente una corazzata come quella del PSG nell’ostico preliminare. Vincere, si sa, in casa Juve è l’unica cosa che conta.

