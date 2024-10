Uragano Milton, per i complottisti americani è stato creato a tavolino (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Sui social diversi account e persino una deputata di destra stanno diffondendo tesi infondate e antisemite sulla tempesta che sta per colpire la Florida Wired.it - Uragano Milton, per i complottisti americani è stato creato a tavolino Leggi tutta la notizia su Wired.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Sui social diversi account e persino una deputata di destra stanno diffondendo tesi infondate e antisemite sulla tempesta che sta per colpire la Florida

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il meteorologo che piange davanti alla potenza dell’uragano Milton : “È tutto terribile - mi scuso” - Il meteorologo esperto di uragani John Morales non è riuscito a trattenere l'emozioni parlando della potenza devastante di Milton, l'uragano di categoria 5 che sta per abbattersi sulla costa occidentale della Florida.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Uragano Milton - il meteorologo piange in diretta : “E’ orribile. Dovreste essere scossi anche voi dal cambiamento climatico” - 000 residenti si trovano nei rifugi della contea. https://t. Francamente anche voi dovreste essere scossi e chiedere azioni per il clima al più presto“. co/09vxgabSmX https://t. Le autorità continuano a sollecitare i residenti che non sono ancora stati evacuati dalla Florida a lasciare la zona o a cercare riparo. (Ilfattoquotidiano.it)

Quando arriverà in Florida l’uragano Milton : l’orario italiano stimato - Milton è stato categorizzato come uragano di categoria 5, con venti a più di 250 km/h. . Intanto, le autorità della Florida continuano a sollecitare i residenti che non sono ancora stati evacuati a lasciare la zona o a cercare riparo. Secondo le previsioni del National Hurricane Center, il fenomeno atmosferico estremo raggiungerà le coste dello stato americano verso le 20 di stasera (ore ... (Quotidiano.net)