Uomini e Donne, Mario Cusitore pensa ancora a Ida Platano? La mossa social che non è sfuggita ai fan (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Nelle ultime settimane i fedeli telespettatori di Uomini e Donne hanno prestato attenzione ad una mossa social compiuta da Mario Cusitore. L’ex corteggiatore di Ida Platano – che ha concluso l’esperienza sul Trono Classico (nella scorsa stagione del dating show) non facendo una scelta – è tornato nel parterre del Trono Over, dove ha inizialmente avviato una frequentazione con Margherita Aiello. Tuttavia, alcuni comportamenti della dama (che ad una serata in cui era presente anche Valeria Marini ha voluto sottolineare di far parte del dating show) non sono affatto piaciuti a Mario. Dunque il cavaliere, che di recente ha dichiarato di essere disoccupato (poco dopo il suo ritorno a Uomini e Donne ha smesso di lavorare per Radio Kiss Kiss), ha rivolto il suo sguardo verso la dama Morena Farfante. Isaechia.it - Uomini e Donne, Mario Cusitore pensa ancora a Ida Platano? La mossa social che non è sfuggita ai fan Leggi tutta la notizia su Isaechia.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Nelle ultime settimane i fedeli telespettatori dihanno prestato attenzione ad unacompiuta da. L’ex corteggiatore di Ida– che ha concluso l’esperienza sul Trono Classico (nella scorsa stagione del dating show) non facendo una scelta – è tornato nel parterre del Trono Over, dove ha inizialmente avviato una frequentazione con Margherita Aiello. Tuttavia, alcuni comportamenti della dama (che ad una serata in cui era presente anche Valeria Marini ha voluto sottolineare di far parte del dating show) non sono affatto piaciuti a. Dunque il cavaliere, che di recente ha dichiarato di essere disoccupato (poco dopo il suo ritorno aha smesso di lavorare per Radio Kiss Kiss), ha rivolto il suo sguardo verso la dama Morena Farfante.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“Guardate - tutta Italia deve vedere”. A Uomini e Donne spunta un completino intimo e Tina Cipollari impazzisce - Stiamo ovviamente parlando di Valerio e Gemma Galgani. Un completino intimo che però non voleva mostrare al pubblico. Nemmeno a dirlo, Tina Cipollari ha insistito. Il nuovo protagonista ha infatti inviato dei messaggi importanti alla dama, affermando di essersi quasi innamorato di lei. Leggi anche: “La chiudiamo qui”. (Caffeinamagazine.it)

Anticipazioni Uomini e Donne : svolta per Gemma Galgani - la decisione drastica di Mario Cusitore - Le anticipazioni del Trono Over e del Trono Classico di Uomini e Donne. Cosa è successo nella puntata del programma di Maria De Filippi registrata martedì 8 ottobre.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Come i problemi d’ansia di una tronista stanno stravolgendo Uomini e Donne - Continua a leggere . La sua condizione, però, non è un limite per la produzione. Bensì un valore aggiunto, un pretesto per mettere in scena le fragilità umane. Il motivo? La ragazza soffre di un'ansia difficile da controllare. Francesca Sorrentino è la nuova tronista di Uomini e Donne, ma da quando ha iniziato il suo percorso non fa che dirsi "non all'altezza, inadeguata". (Fanpage.it)