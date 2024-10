Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 09-10-2024 ore 13:10

Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio sulla casa non ci saranno stangata Nella Manovra lo fa sapere la legge in una nota Dopo le parole di ieri di Giorgetti Sulla revisione delle rendite catastali per chi abbia sul prurito dei bonus edilizi da San Paolo del Brasile vicepremier tajani avverte dobbiamo continuare a fare per ridurre la pressione fiscale Perché l’unica ricetta per la crescita e quella di ridurre le tasse lancia un messaggio la bici È giunta l’ora che la signora lagarda Bassi in maniera più sostanziosi Tatti serve più coraggio forze di difesa israeliane hanno diramato un avviso la popolazione del Libano meridionale invitandola stare attenti perché le truppe continuano ad attaccare le posizioni del bollo nella regione Edo L’ha reso Noto di aver respinto due volte le italiane che tentavano di infiltrarsi nel Libano ...