Jurassic World - La rinascita ha una scena dopo i titoli di coda?

attori più attesi, Scarlett Johansson, promette di portare un'energia irresistibile sul grande schermo. Con una trama ricca di colpi di scena e un finale potenzialmente sorprendente, "Jurassic World - La rinascita" si prepara a conquistare gli spettatori e dominare le sale cinematografiche. La domanda ora è: quale segreto si nasconde dopo i titoli di coda, pronto a stupire ancora di più?

Il nuovo soft reboot diretto da Gareth Edwards potrebbe includere anche una sorpresa nel finale come sequenza post-credit. Jurassic World - La rinascita sarà probabilmente il film che dominerà il weekend nelle sale cinematografiche. Il nuovo capitolo del franchise con protagonista Scarlett Johansson potrebbe essere il nuovo successo di Universal Pictures. Molto dipenderà proprio dal rendimento al box-office del film nel weekend, ma uno degli aspetti sui quali si chiacchiera maggiormente negli ultimi giorni è il finale. Una scena post-credit inclusa in Jurassic World - La rinascita? In Jurassic World - La rinascita, il rappresentante di una casa farmaceutica Martin Krebs (Rupert Friend), assume un gruppo di mercenari insieme al paleontologo Dr. 🔗 Leggi su Movieplayer.it