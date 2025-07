Supplenze e ruoli nella scuola TUTTE le scadenze e le DOMANDE da presentare a luglio e agosto AGGIORNATO

L’estate è il momento cruciale per i docenti e aspiranti insegnanti, tra supplenze, assunzioni a tempo determinato o indeterminato e le scadenze da rispettare. Con il calendario delle principali date di luglio e agosto, potrai affrontare con sicurezza le procedure e le domande da presentare, assicurandoti un inizio in grande stile del nuovo anno scolastico. Ecco uno schema aggiornato per guidarti passo passo nel tuo percorso professionale.

Supplenze e assunzioni a tempo indeterminato o determinato finalizzato al ruolo per precari con servizio o aspiranti insegnanti: dopo il termine delle lezioni, il pensiero vola già al prossimo anno scolastico perché nei mesi estivi sono tante le incombenze, le decisioni da prendere, i siti degli Uffici Scolastici da monitorare. Ecco uno schema, che di volta in volta sarà aggiornato. L'articolo Supplenze e ruoli nella scuola, TUTTE le scadenze e le DOMANDE da presentare a luglio e agosto AGGIORNATO . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

